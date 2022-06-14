В Норильске завершается отопительный сезон

Как сообщил начальник отдела теплоэнергетики управления городского хозяйства Артём Парежев, в соответствии с постановлением, которое сегодня подписал заместитель главы по городскому хозяйству Константин Купреенко, 15 июня горячую воду отключат в домах Центрального района и в Оганере, 16 июня — в Талнахе и Кайеркане.

«В период проведения гидравлических испытаний будет полностью отключено горячее водоснабжение. Как показывает практика, в среднем на это уходят сутки. В случае отсутствия нарушений к вечеру в дома Норильска начнёт поступать горячая вода. Ежегодно данные мероприятия проводятся с целью выявления дополнительных дефектов, которые могли образоваться за зимний период», — пояснил Артём Парежев.

Также он отметил, что за короткий подготовительный период к следующему отопительному сезону службам предстоит проделать большой объём работы. Необходимо будет провести ремонт на магистральных сетях, в системах тепло-водоснабжения, водоотведения, а это сотни километров. Кроме того, службы проведут ревизию более двух тысяч тепловых пунктов, заменят электропроводки щитов освещения и распределительных.