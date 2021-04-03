В Норильске завершилась первая стратегическая сессия, обозначившая вектор грядущих перемен

Первые итоги в интервью телеканалу Норильск ТВ подвёл глава города Дмитрий Карасев:

– Такие встречи, безусловно, важны для нас. Цель — услышать каждого жителя Норильска — достигнута благодаря активности, проявленной горожанами самого разного возраста. Но это не значит, что если вы не смогли высказаться сегодня, то вас не услышат завтра. Приём предложений продолжается. Город, на который мы смотрим глазами норильчан, я уверен, обретёт новые очертания, а совместные решения помогут воплотить намеченное в жизнь.