В Норильске завершилась приёмка дворов

Сегодня также состоялось открытие новой спортивной площадки по адресу: ул. Ленинградская, 17, кор. 1. Управляющая компания «Город» в честь этого события устроила настоящий праздник с шарами и хлопушками, спортивными эстафетами.

- Мы хотели сделать сюрприз для норильчан, вот и устроили такой праздник, - поделилась Лариса Шевель, генеральный директор УК «Город». - Несмотря на то что оборудование площадки устанавливалось у всех на глазах, сюрприз удался. Спасибо всем, кто сегодня разделил с нами этот счастливый момент, - сказала она.

С наступлением лета управляющие компании незамедлительно приступили к благоустройству своих территорий: облагораживают крыльца, площадки во дворах, приводят в порядок подъезды.

- В этом году мы традиционно проводим конкурс по благоустройству дворовых территорий. Осматриваем участки управляющих компаний, а сегодня завершили эту работу. Очень приятно, что УК подходят к этому мероприятию с душой и творчески. Даже устраивают праздники - такого у нас ещё не было. При подведении итогов мы однозначно это учтём, - отметил Анатолий Береговских, и. о. заместителя главы Норильска по городскому хозяйству.

В рамках конкурса в городе появилось много нового. Например, лавочки для влюблённых, фигура горянка с тележкой, в которой высажены цветы, паровозик из Ромашково и змейка-АБВГДЕйка. Стараниями управляющих компаний Норильск заметно преображается, становится чище и красивее. А самое главное - зеленее, ведь это то, чего особенно не хватает северянам.

- За пять лет работы на наших территориях мы успели благоустроить шесть детских площадок, четыре зелёные зоны и две зоны отдыха. Дальше - больше. Естественно, при работе мы учитываем мнения жителей, какие площадки они хотели бы видеть бы в своих дворах. Хотелось бы, чтобы горожане проявляли больше активности и выходили на диалог с управляющими компаниями. Для нас это очень важно, - добавила Лариса Шевель.