В Норильске завершилась приёмка дворов
В Норильске завершилась приёмка дворов
Комиссия осмотрела территории управляющих компаний Центрального района. Теперь предстоит определить лучшие из них и, соответственно, победителей конкурса «Благоустройство дворовых территорий».
Сегодня также состоялось открытие новой спортивной площадки по адресу: ул. Ленинградская, 17, кор. 1. Управляющая компания «Город» в честь этого события устроила настоящий праздник с шарами и хлопушками, спортивными эстафетами.
- Мы хотели сделать сюрприз для норильчан, вот и устроили такой праздник, - поделилась Лариса Шевель, генеральный директор УК «Город». - Несмотря на то что оборудование площадки устанавливалось у всех на глазах, сюрприз удался. Спасибо всем, кто сегодня разделил с нами этот счастливый момент, - сказала она.
С наступлением лета управляющие компании незамедлительно приступили к благоустройству своих территорий: облагораживают крыльца, площадки во дворах, приводят в порядок подъезды.
- В этом году мы традиционно проводим конкурс по благоустройству дворовых территорий. Осматриваем участки управляющих компаний, а сегодня завершили эту работу. Очень приятно, что УК подходят к этому мероприятию с душой и творчески. Даже устраивают праздники - такого у нас ещё не было. При подведении итогов мы однозначно это учтём, - отметил Анатолий Береговских, и. о. заместителя главы Норильска по городскому хозяйству.
В рамках конкурса в городе появилось много нового. Например, лавочки для влюблённых, фигура горянка с тележкой, в которой высажены цветы, паровозик из Ромашково и змейка-АБВГДЕйка. Стараниями управляющих компаний Норильск заметно преображается, становится чище и красивее. А самое главное - зеленее, ведь это то, чего особенно не хватает северянам.
- За пять лет работы на наших территориях мы успели благоустроить шесть детских площадок, четыре зелёные зоны и две зоны отдыха. Дальше - больше. Естественно, при работе мы учитываем мнения жителей, какие площадки они хотели бы видеть бы в своих дворах. Хотелось бы, чтобы горожане проявляли больше активности и выходили на диалог с управляющими компаниями. Для нас это очень важно, - добавила Лариса Шевель.