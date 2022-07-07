В Норильске завершилась приёмка дворовых территорий

В зону ответственности «Северного управдома» входят 35 жилых домов Кайеркана. В этом году управляющая компания во всех подъездах установит видеокамеры, чтобы следить за чистотой и порядком. Традиционно УК окрасила входные группы домов и мусорные баки, вывезла с территории крупногабаритный мусор, который остался после зимы, а также частично озеленила некоторые дворы.

В ведении «Города» находятся 63 дома в Кайеркане и ещё сто — в Центральном районе. Управляющая компания уделяет особое внимание благоустройству дворов. Так, в четырёх дворах были установлены новые детские площадки. В день приёмки как раз открылись две из них — на ул. Первомайской, 7 и Ленинградской, 13. Для деток и их родителей был организован целый праздник.

В этом году УК также обновила пять детских площадок, отремонтировала элементы входных групп жилых домов, привела в порядок контейнерные площадки. В облагороженный сквер на ул. Комсомольской, 44а, после покушения вандалов вновь вернулась Кикимора.

Все территории осмотрены. Результаты приёмки будут известны 13 июля.