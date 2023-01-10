В Норильске завершилось голосование на выбор места для будущей стелы «Города трудовой славы»
В Норильске завершилось голосование на выбор места для будущей стелы «Города трудовой славы»
Своё мнение выразили более тысячи норильчан. Они предложили около 50 локаций для установки стелы.
Напомним, голосование стартовало 13 декабря прошлого года и завершилось 8 января. На сайте городской администрации норильчане активно предлагали разные локации для установки стелы в честь присвоения Норильску почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».
Три самых популярных площадки оказались: территория у декоративного сооружения «Солнечные часы», Гвардейская площадь и сквер имени А. С. Пушкина.
Также среди предложенных локаций были такие места, как аэропорт Норильск, производственные объекты, стадион «Заполярник», Театральная площадь, смотровая площадка в Талнахе, кольцо при въезде в Кайеркан и парковка у перинатального центра в Оганере.
На портале «Активный гражданин» стартовало голосование на выбор локации из трёх лидирующих вариантов. Оно продлится до 26 января. Отдать свой голос в поддержку того или иного места могут граждане от 14 лет и старше, для этого необходимо быть зарегистрированным на портале «Госуслуги».
«Крайне важно учитывать мнение каждого норильчанина. Возможность выбрать место установки стелы означает стать причастным к истории Норильска. Поэтому принято решение также организовать офлайн-голосование, в том числе для представителей общественных и ветеранских организаций, а также людей, не являющихся активными пользователями интернет-ресурсов», - отметил глава города Норильска Дмитрий Карасев.