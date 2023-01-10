В Норильске завершилось голосование на выбор места для будущей стелы «Города трудовой славы»

Напомним, голосование стартовало 13 декабря прошлого года и завершилось 8 января. На сайте городской администрации норильчане активно предлагали разные локации для установки стелы в честь присвоения Норильску почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».

Три самых популярных площадки оказались: территория у декоративного сооружения «Солнечные часы», Гвардейская площадь и сквер имени А. С. Пушкина.

Также среди предложенных локаций были такие места, как аэропорт Норильск, производственные объекты, стадион «Заполярник», Театральная площадь, смотровая площадка в Талнахе, кольцо при въезде в Кайеркан и парковка у перинатального центра в Оганере.

На портале «Активный гражданин» стартовало голосование на выбор локации из трёх лидирующих вариантов. Оно продлится до 26 января. Отдать свой голос в поддержку того или иного места могут граждане от 14 лет и старше, для этого необходимо быть зарегистрированным на портале «Госуслуги».

«Крайне важно учитывать мнение каждого норильчанина. Возможность выбрать место установки стелы означает стать причастным к истории Норильска. Поэтому принято решение также организовать офлайн-голосование, в том числе для представителей общественных и ветеранских организаций, а также людей, не являющихся активными пользователями интернет-ресурсов», - отметил глава города Норильска Дмитрий Карасев.