В Норильске завершилось голосование за выбор места для установки стелы «Город трудовой доблести»

В онлайн-голосовании приняли участие 664 норильчанина. Голоса распределились следующим образом:

- Гвардейская площадь - 271 голос;

- сквер имени А. С. Пушкина - 232 голоса;

- территория у декоративного сооружения «Солнечные часы» - 161 голос.

Также параллельно проходило и офлайн-голосование для представителей общественных и ветеранских организаций и людей, не являющихся активными пользователями интернет-ресурсов. Всего в офлайн-голосовании приняли участие 3844 человека. Здесь больше всего голосов было отдано за сквер имени А. С. Пушкина (1482), затем Гвардейская площадь (1281) и территория у декоративного сооружения «Солнечные часы» (1081).

В общей сложности в голосовании приняли участие 4508 человек. Для окончательного выбора локации будет учитываться мнение экспертных сообществ.

«С учётом итогов голосования предлагаю передать дальше в работу все три площадки архитекторам, проектировщикам, а также вынести на обсуждение на Градостроительный совет города, где уже будет принято окончательное решение по месту. Уверен, что стела будет передавать историю нашего города, чтобы это было заметно и понятно не только для всех сегодня живущих, но и для тех, кто будет жить и работать в Норильске после нас», - отметил глава города Дмитрий Карасев.