В норильских домах продолжается ремонт кровель по региональной программе капремонта общего имущества

В ноябре закончили обновление ещё шести крыш: трёх - в Кайеркане (ул. Шахтерская, 9Б, ул. Шахтерская, 11 и ул. Строительная, 10), двух - в Центральном районе (Ленинский пр., 37 и ул. Завенягина, 4) и одной - в Талнахе (ул. Диксона, 7).

Из заключённых в настоящее время договоров на капремонт кровель остается завершить четыре объекта (ул. Строительная, 2В, ул. Комсомольская, 36, ул. Дзержинского, 3 (4 корпус), ул. Богдана Хмельницкого, 11). Планируется, что ремонт строители закончат до конца года.

Как прежде отмечали в УЖКХ, подрядчики, ремонтирующие крыши, предупреждены о необходимости иметь укрывные материалы, чтобы не допускать затопления квартир верхних этажей. Тем не менее это иногда всё же происходит, но решать конфликты с жильцами удаётся в досудебном порядке, говорят в УЖКХ. На каждом объекте есть паспорт работ, где указан номер телефона подрядчика. Созвонившись с ним, можно урегулировать вопрос о возмещении ущерба. Если по каким-то причинам самостоятельно это сделать не удалось, жильцы должны обратиться в УЖКХ. Специалисты говорят, что ни одна отремонтированная крыша не будет оплачена, пока не будут возмещены расходы граждан, чьи квартиры были залиты. Помимо того, на все работы, выполняемые по региональной программе, установлен гарантийный срок - пять лет. Если по его истечении выявятся недочёты, по ним также можно обращаться в УЖКХ, которое примет меры.