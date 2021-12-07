В Норильской художественной галерее открывается выставка «Северная коллекция»

Управление по делам культуры и искусства администрации Норильска совместно с Музеем Норильска организует конкурс пятый год подряд. Он призван представить свежие работы местных художников и поддержать новые таланты. А потому к участию были приглашены не только авторы, имеющие специальное художественное образование, но и члены творческих союзов и ассоциаций, для которых участие в выставке — возможность поделиться своим творчеством и заявить о себе.

- Это так называемый отчётный формат — демонстрация лучшего из созданного с 2020 года. Он позволяет ежегодно выявлять и представлять новые имена в художественной жизни региона, — отмечают в галерее.

Приём заявок на участие в конкурсе проходил с июня по декабрь. Выставочный комитет принимал на рассмотрение работы на свободную тему, выполненные в разных направлениях и техниках. Важное условие — произведения должны быть созданы в период с 2020 года и ранее публично не экспонироваться.

Региональные авторы участвуют в международных и российских проектах, пленэрах, проводят мастер-классы, работают с детьми, передают свое мастерство талантливой молодёжи, создают собственные произведения и раз в год представляют лучшие в залах художественной галереи.

Несмотря на действующие ограничительные меры выставочный проект, как и прежде, показал стабильно высокий интерес среди художников. В этом году на участие в выставке было заявлено 107 работ от 27 авторов. Из них выставочным комитетом отобраны самые интересные и необычные работы по живописи, графике, ДПИ из природных материалов и керамики. Среди сюжетов — природа Крайнего Севера, городской пейзаж, культура и традиции коренных малочисленных народов Таймыра и другие.

В Музее Норильска напоминают, что в связи с действующими ограничительными мерами вход возможен только по QR-кодам, также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. В Художественной галерее действуют масочный режим и социальная дистанция. Галерея работает с 11.00 до 19.00 ежедневно, кроме понедельника. В пятницу — с 13.00 до 21.00.