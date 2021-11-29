В Норильской стоматологии обновляют медицинское и компьютерное оборудование

Как отмечает минздрав края, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Норильской городской стоматологической поликлинике особое внимание уделяется ранней диагностике и профилактике заболеваний, а также оказанию качественной медпомощи. Для этого в учреждении ведётся диспансерный учёт пациентов, а сотрудники детского отделения проводят профилактические медосмотры в школах города.

«Новое оборудование позволило увеличить доступность и качество оказываемых услуг, так как установки укомплектованы всем необходимым, предусмотренным современными стандартами оснащением», - отмечают в минздраве.

Благодаря реализации одного из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение» - цифровизации – проложены сети передачи данных с предоставлением доступа к широкополосной сети интернет в кабинеты лечащих врачей, по федеральной программе закуплены и введены в строй компьютеры. Они подключены к подконтрольной серверу области сети Active Dirrectory, предоставляющей возможность хранения данных каталогов и управления взаимодействием пользователей и домена, включая процессы входа пользователей в систему, проверку подлинности и поиск в каталоге.

В преддверии внедрения медицинской информационной системы на компьютеры лечащих врачей детского отделения, а также хирургии установлено программное обеспечение, позволяющее просматривать файлы медицинского отраслевого стандарта создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений DICOM.

Сегодня записаться к врачам можно, обратившись лично в регистратуру поликлиники, по телефону либо посредством WEB-регистратуры. Также внедрена межкабинетная запись (запись пациентов между кабинетами лечащих врачей), что упрощает работу специалистов и повышает доступность оказания стоматологической помощи - при наличии свободного талона на ближайшее время больше нет нужды направлять пациента в регистратуру для его получения, напоминают в минздраве.