В Норильском детском доме открылась самая младшая группа — для детей от рождения до четырёх лет

Сегодня в новом отделении, рассчитанном на шесть жильцов, нет ни одного ребёнка. Руководство детского дома и власти города, открывая группу, пожелали, чтобы она оставалась пустой и дальше, и в Норильске больше не бывало отказников.

- Но всё же нужно быть готовыми к их появлению и дать детям самое лучшее, — отметил глава Норильска Дмитрий Карасев. — Потому мы совместно с депутатами Заксобрания устроили группу для малышей в детдоме.

Он также рассказал, что изменения ждут весь детский дом, который вошёл в программу реновации Норильска:

- Ему со стороны края и города всегда уделялось особое внимание. Поскольку реновация подразумевает не только строительство нового жилья, но и обновление социальной инфраструктуры, мы просто обязаны были включить в программу такой важный объект. В этом году специалисты начали готовить проект капремонта этого здания, в следующем планируем начать ремонт, чтобы сделать детский дом более комфортным и современным. Сроки начала строительных работ будем согласовывать с руководством учреждения, поскольку потребуется заблаговременно переселить детей.

Пока же главным событием остаётся открытие группы для малышей — это новинка для детского дома. Здесь обустроена игровая с большим манежем, спальня, есть места для кормления детей, приготовления пищи.

Валентина Чиканникова, гендиректор подрядчика «Северный проект», отвечающего за питание, показывает целый том документации:

- Это меню на каждую возрастную категорию детей, разработанное в соответствии с концепцией здорового питания. Здесь же контракты на поставку тех или иных продуктов, требования по обработке продуктов, кухонного инвентаря и прочего. У каждого возраста есть свои особенности, потому разработано три варианта питания — для детей до года, от 12 до 18 месяцев и от 18 месяцев до трёх лет. Особенно сложно было формировать меню для самых младших. Например, с четырёх месяцев показана четверть желтка, но диетического яйца в Норильске нет, нужно искать другие варианты. По таблице замещения СанПин можно дать творожок или мясо.

За основу питания выбрана молочная смесь Nan, специалисты учитывают и возможное наличие аллергии у детей, и разное содержание лактозы в продукте. Тот или иной вариант питания должен быть предварительно одобрен медсестрой или детским врачом.

–То же касается и норм питания — они едины для каждого возраста, но поскольку дети могут иметь разный вес, врач может назначить некоторым усиленное питание, — приводит нюансы составления меню Валентина Чиканникова.

Открытие новой группы повлекло и расширение штатного состава сотрудников детского дома. К уже работавшим воспитателям и младшим воспитателям добавились няни, патронажные, процедурные сёстры, специалисты по массажу. Также стало больше ставок диетсестры, рассказывает Лилия Борисенко, и. о. директора детдома:

- У нас есть не только образовательная, но и медицинская лицензия. Потому обеспечено круглосуточное пребывание медсестры. Также в штате имеется полставки врача-педиатра, а если понадобится, мы обращаемся к узким специалистам. Вообще опыт работы с малышами для нас новый — такого не было за все 22 года существования детского дома. До 2016 года мы принимали детей от трёх до 18 лет. После нам разрешили брать детей младшего возраста — начиная с младенчества, если будут созданы условия. Но их не было, потому детский дом работал как прежде. Теперь для нас наступает новое время, и мы будем стараться, чтобы малышам тут было хорошо. И конечно, пробовать устроить их в семьи.

Она рассказала, что новое отделение устроили оперативно, меньше чем за год. За это время провели все согласования, выделили средства, приобрели мебель, игрушки, мягкий инвентарь, средства личной гигиены для будущих маленьких жильцов и многое другое. Косметический ремонт оперативно сделали сами сотрудники детского дома.

В связи с открытием новой группы изменилась и норма размещения воспитанников детдома: прежде учреждение было рассчитано на 56 детей среднего и старшего возрастов, теперь — на 54, в том числе шестерых малышей. Пока же в детдоме живут 48 ребят.

И это много, уверена депутат Заксобрания Людмила Магомедова, присутствовавшая на церемонии открытия группы:

- Норильчане всегда были очень отзывчивыми. Сегодня я прошу их обратить внимание на ребят детдома. Многие семьи могут взять их к себе под опеку, дать родительское тепло. Надеюсь, найдутся те, кто готов откликнуться. А в малышовой группе, хотя она готова и прекрасно оборудована, надеюсь, воспитанники и вовсе никогда не появятся!

Она напомнила, что прежде чем детская больница города стала брать норильских отказничков к себе, младенцев увозили в красноярский дом малютки, поскольку в городе не было для них подходящего помещения и условий:

- После на территорию они не возвращались. Таким образом, рушилась их связь с кровной семьёй и исторической родиной. Но правильно дать их родным мамам и папам возможность одуматься и забрать малышей обратно в семью. Я тронута тем, как быстро и хорошо тут всё сделано. И коллектив здесь особенный, он умеет любить.