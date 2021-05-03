Очисткой промзоны в рамках программы по сносу ветхих зданий и рекультивации промышленных земель будет заниматься созданное в прошлом году предприятие по благоустройству территории Заполярного филиала. Об этом «Заполярной Правде» рассказал его руководитель Вячеслав Кудашкин:

– В наши задачи входит: демонтаж неэксплуатируемых зданий и сооружений, санитарная очистка территории с вывозом промышленных отходов и металлолома на переработку и рекультивация нарушенных в процессе эксплуатации земель. Предприятие было создано по распоряжению руководства компании «Норникель» именно для санитарной очистки территории. Проект рассчитан на десять лет — до 2030 года и начал реализовываться в прошлом году с привлечением стороннего подрядчика. В этом году к работе над проектом подключились и мы. В общей сложности при реализации программы предстоит демонтировать более 460 пришедших в негодность зданий и привести в порядок более 24 миллионов квадратных метров земель. Сейчас работы ведутся в районе Надеждинского металлургического завода, но в ближайшее время, по мере приёма персонала, работы начнутся на территориях других промышленных предприятий «Норникеля». Что касается территории НМЗ, 230 тысяч квадратных метров мы очистим к 1 июля и перейдём к очистке хвостохранилища «Лебяжье» и других объектов.

В целом же в этом году планируется развернуть работы сразу на 16 предприятиях Заполярного филиала. Монтажу подлежит 32 ветхих здания, на 69 территориях будет проведена санитарная очистка. Подобные работы проведут и на 10 предприятиях группы компаний «Норникель», на этих участках необходимо в этом году снести 24 здания и очистить 30 территорий.

Кроме того, новое предприятие примет участие в рекультивации земель в районе реки Амбарной. Это целый комплекс мероприятий, включающий завоз свежего грунта, посев трав и посадку тундрового ивняка. Подобный приём будет в перспективе применён и к промышленным зонам, очищенным от металлолома. Сейчас этот проект находится в стадии разработки.

Для воплощения в жизнь такого глобального экологического замысла понадобится и немалый автопарк. На сегодняшний день Заполярным филиалом закуплена 121 единица специализированной техники — от экскаваторов и бульдозеров до вездеходов и мобильных кранов, десять машин уже доставили в Норильск. Большую часть техники предприятие получит в июне и июле.

Внушителен и штат предприятия, его общая численность — 756 человек. На сегодняшний день набраны 92 специалиста, ещё 96 — оформляются. В первую очередь требуются электрогазосварщики, газорезчики, машинисты бульдозеров и экскаваторов, самоходных кранов, водители автомобилей, вездеходов и погрузчиков. Узнать информацию по вакансиям на предприятии по благоустройству территории можно по телефону 26–40–45.

Общая сумма финансирования экологической программы на десять лет — 40 миллиардов рублей. В этом году на очистку территорий предприятий потратят более трёх миллиардов рублей.