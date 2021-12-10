В Норильском дивизионе подвели итоги работы за ноябрь

Как сообщил начальник управления координации производства производственного департамента Заполярного филиала Борис Дзарданов, все предприятия в ноябре отработали слаженно и с задачами справились на сто процентов.

Горнорудные подразделения план по добыче руды выполнили на 108%. Никеля в руде получили 104%, меди — 107%.

Талнахская обогатительная фабрика переработала всю руду, поставленную с предприятий минерально–сырьевого комплекса. Было выдано 98% никеля, 103% — меди.

Выполнила поставленные задачи и Норильская обогатительная фабрика. Никеля получено 108%, меди — 98,5%.

Медный завод с обязательствами по производству и отгрузке катодной меди справился более чем на 100%. Надеждинский металлургический завод план по производству файнштейна выполнил на 110%.

И автотранспортники, и железнодорожники отработали в ноябре без особых замечаний в соответствии с потребностью производственных подразделений.

В декабре, отметил Борис Дзарданов, больших ремонтов не предусмотрено. Предприятия сосредоточат свои усилия на выполнении производственной программы.