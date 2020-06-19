В норильском дворе планируют модернизировать фасады пяти зданий

Программа реновации жилья и мастер-план Норильска, разработанный в прошлом году, предполагают изменение облика нашего города. Ещё в прошлом году был разработан мастер-план Норильска, и программой реновации жилья предусмотрено изменение облика города. Вместе с началом строительства, необходимо подумать о том, как изменить облик остального жилого фонда. Самым эффективным способом модернизации, по мнению экспертов, могут стать фасадные панели.

В качестве пилотного проекта по их использованию может стать двор, победивший в конкурсе на благоустройство. В этом дворе расположены дома № 8, 10 и 10а на ул. Талнахской и дом № 13 на ул. Ветеранов.

За преобразование территории взялась инжиниринговая компания Aurora group по заказу Агентства развития Норильска. Она предлагает варианты фасадных панелей для жилых домов и корпуса гимназии № 5, находящейся вблизи пилотного двора.

Наиболее удачным для использования в Норильске архитекторы назвали стальные панели с полимерным покрытием. Такой материал способен прослужить 30 и более лет, он влагостойкий, морозо- и ударопрочный. Кроме того, стальные панели легче, а значит, меньше и нагрузка на фундамент. Рекомендованная цветовая палитра – спокойные холодные и тёплые оттенки синего, оранжевого с использованием ярких акцентов.

По мнению представителей администрации города и Агентства развития Норильска, фасадные панели следует размещать выше уровня цоколя, чтобы не повредить их при снегоочистке. Архитекторам же рекомендовано подобрать для нашего города более насыщенные оттенки.

В ближайшее время в концепцию внесут корректировки, после чего специалисты приступят к разработке проектной документации, сообщили в АРН.