В норильском горсовете новый депутат

Как сообщалось, вакантное место в депутатском корпусе появилось в связи с досрочным прекращением полномочий Сергея Сукача, сменившим место жительства.

В соответствии с партийными процедурами освободившееся место в депутатском корпусе занял Руслан Арсанукаев. Сегодня он был представлен депутатам в ходе очередной сессии городского Совета.

Руслан Савбанович Арсанукаев родился 3 сентября 1982 года в городе Джамбуле Казахской ССР. В 2004 году окончил Барнаульский юридический институт МВД РФ по специальности «Юриспруденция» и переехал жить в Норильск. В 2017 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление на предприятии (в строительстве)».

Трудовую деятельность начал в 2004 году в качестве стажёра управления содействия переселению администрации города Норильска. С 2006 по 2011 год работал в правовом управлении администрации города Норильска главным специалистом отдела договорной и претензионно-исковой работы, заместителем начальника того же отдела. С 2011 по 2012-й работал заместителем начальника договорного отдела в ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель», затем с 2012 по 2013 год работал начальником юридического отдела Заполярной строительной компании, а с конца 2013 года - заместитель директора правового департамента ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель». Женат, двое детей.