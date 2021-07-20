МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильском кафедральном соборе освятили икону Божией Матери

В Норильском кафедральном соборе освятили икону Божией Матери

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В Норильском кафедральном соборе освятили икону Божией Матери

В день празднования 68-летия города преосвященнейший Агафангел, епископ Норильский и Туруханский, совершил обряд освящения иконы.

В Норильском кафедральном соборе освятили икону Божией Матери

На торжественном открытии мозаичной иконы присутствовали глава Норильска Дмитрий Карасев, старший вице-президент «Норникеля» - руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин, председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов и другие представители руководства края, города и компании.

Икона Божией Матери установлена на фасаде алтарной апсиды кафедрального собора в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Её высота - четыре метра. Лик Пресвятой Богородицы «Оранта» изготовили те же мастера, что выполняли мозаичные работы в Троице-Сергиевой Лавре.

Фото пресс–службы администрации Норильска
20 июля в 16:30 510
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