В Норильском крематории обновили оборудование

Директор специализированной службы похоронного дела Константин Октябрёв рассказал журналистам, что современные крематоры относятся к шестому поколению моделей. Это оборудование может прослужить более 20 лет. Из обязательных требований к эксплуатации — технический ремонт примерно каждые пять лет и так называемая ревизия через каждые две тысячи кремаций, которая включает в себя прочистку воздуховодов, форсунок и горелок.

- Яркие отличия новых крематорных печей — экологичность процесса горения и автоматизация технологического процесса, — пояснил Константин Октябрёв. — Количество выбросов загрязняющих веществ сокращается в разы благодаря современным системам очищения и дожига обратных газов в вентиляционных камерах. На оборудовании установлена современная электроника, персонал обучен.

По статистике, около 80% норильчан выбирают кремацию как способ погребения. Директор службы похоронного дела убеждён, что такой выбор обусловлен планами подавляющего большинства северян переехать на материк, при этом они не хотят бросать могилы близких. По словам Константина Октябрёва, эксгумация и отправка тела достаточно трудоёмкие и дорогостоящие в сравнении с перевозом урны с прахом.

Как правило, выбор традиционного захоронения связан с религиозными убеждениями. Как пояснил секретарь Норильской епархии отец Герман, обряды погребения христиан формировались на основании веры в то, что Господь воскресит всех умерших во время страшного суда. При этом Церковь сохраняет веру в то, что Господь может воскресить любое тело из любой стихии.

- Учитывая особенности нашего региона, Церковь снисходительно относится к кремации, — разъяснил отец Герман. — На территории сформирована общая позиция священнослужителей, которую мы подкрепляем документами, утверждёнными Священным синодом. Если возникают нестандартные вопросы, мы даём разъяснения согласно церковной традиции.

Фото: Надежда Петрова