В «Норникеле» одобрили стратегию в области экологии и изменения климата

В рамках стратегии планируется значительно улучшить экологические показатели. При этом план ориентирован на получение измеримых и достижимых результатов. Он был разработан по итогам тесного взаимодействия с заинтересованными сторонами и проведения сравнительного аудита по теме ключевых целей в сфере экологии. Всего стратегия включает 21 цель в области экологии и охраны труда. Она охватывает шесть основных областей воздействия на окружающую среду, находящихся в центре природоохранной деятельности компании: изменение климата, воздух, вода, управление хвостохранилищами и отходами, почва и биоразнообразие, а также затрагивает взаимодействие со стейкхолдерами.

Кроме того, «Норникель» обновляет структуру управления в области экологии. В компании уверены, что данные изменения помогут улучшить процессы управления рисками и обеспечить эффективную реализацию стратегии.

«Совет директоров приветствует усилия менеджмента компании, нацеленные на наиболее значимый пересмотр экологической стратегии «Норникеля» за всю его историю. Комплексная экологическая стратегия - это свидетельство того, что «Норникель» намерен чётко следовать принципам охраны окружающей среды и культивировать ответственный подход к бизнесу на всех уровнях корпоративной структуры в попытке стать лидером устойчивого роста среди металлургических компаний мира. Для меня один из ключевых элементов стратегии - это амбициозная программа декарбонизации производства, которая является важным шагом на пути к созданию «зелёных» металлов», - отметил председатель совета директоров «Норникеля» Гарет Пенни.