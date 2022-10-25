В «Норникеле» подвели итоги производственной деятельности за первые девять месяцев текущего года

Как сообщил старший вице-президент — производственный директор Сергей Степанов, в третьем квартале основные усилия были направлены на восстановление работы Норильской обогатительной фабрики (НОФ), а также на снижение влияния новых рисков, возникших из-за изменения геополитической обстановки, на операционную деятельность.

«В настоящий момент наиболее актуальными для нас являются риски, связанные со своевременной поставкой запасных частей к импортной горной технике и оборудованию, а также усложнившаяся логистика поставок, - подчеркнул Сергей Степанов. - В этой области нам удалось достичь определёенных успехов, в частности были выстроены новые логистические схемы и налажены альтернативные каналы поставки запчастей».

Сейчас компания в активном поиске новых поставщиков высокопроизводительного горного оборудования для замены действующего парка. Уже в ближайшее время «Норникель» приступит к тестированию нового горного оборудования, полученное от производителей из дружественных стран.

Также до конца текущего года на НОФ планируется восстановить полные проектные мощности, которые были снижены после прошлогодней аварии.

«В целом нам удалось выполнить производственные планы третьего квартала и 9 месяцев 2022 года. Производство всех основных металлов выросло относительно аналогичного периода прошлого года, а также относительно предыдущего квартала, - сообщил Сергей Степанов. - По итогам текущего года с учётом всех реализуемых мер по снижению влияния новых операционных рисков мы подтверждаем прогноз производства металлов из российского сырья в рамках ранее заявленного диапазона».

Тем не менее, на первом месте у компании сегодня стоит задача по минимизации рисков, связанных с поставками критически важного оборудования и запчастей.

«Пока мы с осторожностью смотрим на перспективы реализации нашей производственной программы в 2023 году», - подытожил Сергей Степанов.