В «Норникеле» подвели итоги производственной деятельности за прошлый год

«Благодаря совершенствованию системы управления охраной труда и внедрению программ, направленных на профилактику и предотвращение травматизма, количество смертельных случаев в прошедшем году снизилось до четырёх (против 11 в 2021 году), - подчеркнул Сергей Степанов. - Основной вклад в снижение травматизма внесли Норильский дивизион, сокративший количество смертельных случаев в четыре раза, и Забайкальский дивизион, отработавший без фатальных инцидентов. Полное искоренение смертельных несчастных случаев остаётся нашим важнейшим стратегическим приоритетом, и хочу в связи с этим подтвердить, что дальнейшая работа в этом направлении будет продолжена».

Что касаемо производственной программы, то и здесь компания справилась на 100%. «Норникель» увеличил производство всех металлов. Выпуск меди и платины совпал с прогнозными показателями, а объёмы производства никеля и палладия их превысили.

«Основной причиной более высоких, чем ожидалось, результатов стал перенос ремонта печи взвешенной плавки (ПВП-2) Надеждинского металлургического завода на 2023 год», - пояснил производственный директор.

Риски, связанные с изменением геополитической обстановки, также были минимизированы. Компания оперативно наладила альтернативные каналы поставки запчастей и начаты закупки техники и оборудования у новых иностранных поставщиков из дружественных стран и из России, а также были выстроены новые логистические маршруты.

На Норильской обогатительной фабрике полностью была восстановлена работа после аварии в 2021 году. Модернизация фабрики позволила вывести её на полную проектную мощность около 9,2 млн тонн в год.

«Мы ожидаем, что в 2023 году риски, связанные с неблагоприятным геополитическим фоном, сохранятся и будут оказывать влияние на нашу операционную деятельность. В этом году мы планируем продолжить реализацию программы модернизации и ремонтов оборудования, направленную на повышение уровня промышленной безопасности. В этой связи запланирован ремонт ПВП-2 Надеждинского металлургического завода, что, как ожидается, приведёт к небольшому сокращению выпуска готовой продукции», - подытожил Сергей Степанов.