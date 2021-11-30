В «Норникеле» подвели промежуточные итоги года и обозначили дальнейшие планы

Этот год выдался крайне непростым для компании: помимо ограничений, вызванных продолжающейся пандемией коронавируса, предприятие столкнулось с двумя серьёзными промышленными инцидентами. Сегодня восстановительные работы на Норильской обогатительной фабрике и двух подтопленных рудниках закончены, и активы в целом вернулись в штатный режим работы, сообщает официальный сайт «Норникеля».

В то же время компания завершила основные этапы экологической программы на Кольском полуострове, реализация «Серной программы» в Норильске также идет полным ходом. В целом, в текущем году «Норникелю» удалось успешно исполнить план капитальных затрат, которые увеличатся более чем на 50% по сравнению с 2020 годом.

«Наша корзина металлов играет ключевую роль в глобальном переходе к углеродно-нейтральной экономике. Реализация основных проектов роста также идет по плану, при этом долгосрочный прогноз производства был повышен. Стратегическая цель руководства «Норникеля» — войти в премьер-лигу компаний, способствующих переходу к «зелёной экономике» и стать лидером в устойчивом развитии», - отмечается в сообщении «Норникеля».

Чтобы стать лидером в «зелёном переходе», компании необходимо решить исторические экологические проблемы, связанные с выбросами диоксида серы и загрязнением территорий присутствия. Так, среднесрочная программа по декарбонизации предполагает снижение выбросов СО2 примерно на 1,5 млн тонн в год, что позволит «Норникелю» сохранить объём парниковых выбросов на уровне 10 млн тонн к 2028 году, снизив при этом их интенсивность на тонну никелевого эквивалента на 16% до 6,7 тонны.

Стратегическими приоритетами компании также являются достижение нулевых показателей смертности на производстве, снижение негативного воздействия на местные сообщества и масштабная реновация жилищной и социальной инфраструктуры Норильска.

«Норникель» естественным образом ориентирован на то, чтобы возглавить развитие русской Арктики и раскрыть геологический потенциал Таймыра. Поэтому мы планируем расширять инвестиции в транспортную и социальную инфраструктуру, повышать привлекательность компании для удержания и привлечения новых талантливых специалистов в Норильск», - отмечают в «Норникеле».

«Норникель» пересмотрел долгосрочную инвестиционную программу на 2021-2030 годы, увеличив её финансирование до 35 млрд долл., из которых 6 млрд долл. будут направлены на реализацию экологических проектов. Ещё одним важным компонентом расширенной инвестиционной программы стали капитальные затраты на развитие энергетической инфраструктуры в размере 8 млрд долл., которые включают ускоренную модернизацию возобновляемых источников энергии, линий высоковольтных передач, а также осуществление новых проектов по добыче и транспортировке природного газа. Дополнительные 2 млрд долл. долгосрочных инвестиций будут направлены на поддержание основных фондов - капитальные ремонты и приобретение нового оборудования.

Компания увеличила доказанные и вероятные запасы руды почти на 600 млн тонн - благодаря запуску программы «Технологический прорыв 1.0», используя передовые инструменты по управлению ресурсами и их оценке. «Норникель» также увеличил долгосрочный прогноз производства металлов до 2030 года: ожидаемый рост производства никеля и меди составит 25-35%, а металлов платиновой группы — 50-60%. Соответственным образом предполагается расширить перерабатывающие активы:

- к 2037 году практически вдвое (с 19 до 36 млн тонн в год) увеличить обогатительные мощности Норильского дивизиона к 2027 году - за счёт расширения Талнахской (проект ТОФ-3) и строительства новой Норильской (ТЭО в процессе разработки) обогатительных фабрик;

- более чем на 25% (с 4,6 до 5,8 млн тонн в год) увеличить плавильные мощности в Норильском дивизионе - за счёт строительства третьей линии на Надеждинском комбинате и комплекса непрерывного конвертирования на Медном заводе;

- расширить никелерафинировочные мощности на Харьявалте - до 100 тыс. тонн в год и более (инвестиционное решение должно быть принято в 2022 году) и медерафинировочные мощности на Кольской ГМК - до 150 тыс. тонн.

Компания рассматривает и возможность закрепиться на рынке батарейных материалов с помощью научных исследований и партнёрства для большей интеграции во всю цепочку производства аккумуляторных батарей для электромобилей на европейском рынке.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин так прокомментировал обновлённую стратегическую повестку:

«Пандемия коронавируса ещё на закончилась, но весь мир ясно продемонстрировал способность адаптироваться к новой реальности, учитывая новые вызовы и угрозы. И наша компания не стала здесь исключением. Мы столкнулись с ковидными ограничениями и рядом аварий на наших активах, в которых пострадали люди. Компания оказала всестороннюю поддержку семьям сотрудников и, принимая на себя ответственность за произошедшее, ужесточила требования к промышленной безопасности для недопущения подобного в дальнейшем. Достижение нулевой смертности на производстве — главный стратегический приоритет «Норникеля».

Мы запустили внедрение программы мониторинга вечной мерзлоты в Норильске, начали обновление основных производственных активов и энергетической инфраструктуры. Мы ожидаем существенного снижения выбросов парниковых газов по мере реализации программ энергоэффективности и модернизации генерирующих активов. «Норникель» взял на себя дополнительные обязательства по обновлению Норильска и превращению его в современный город с высоким качеством жизни.

Наша цель — интеграция в новую «зелёную экономику». Мировой тренд на решение проблемы изменения климата ведёт к увеличению спроса на наши металлы, что подтверждает правильность нашего решения по росту производства. Я верю, что наши усилия приведут к росту акционерной стоимости за счёт комбинации самой высокой в отрасли рентабельности и лучших стандартов устойчивого развития».