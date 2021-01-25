В «Норникеле» продолжается реализация программы производственных инициатив.

На начало года в Заполярном филиале «Норникеля» было принято 17 743 инициативы. в том числе за декабрь — 564. Из общего количества предложений 11 723 подано руководителями, специалистами и служащими, ещё 6020 — рабочими. Среди подразделений Заполярного филиала с начала программы производственных инициатив на лидирующих позициях закрепились рудник «Октябрьский» — 3480 инициатив, Медный завод — 2709 инициатив, Надеждинский металлургический завод — 2623 инициативы и рудник «Комсомольский» — 1693 инициативы.

Полезными признаны 8028 инициатив. Экономического эффекта внедрение данных предложений не имеет, но влияет на улучшение условий труда, повышение уровня безопасности и культуры производства. 430 принятых инициатив имеют потенциальный экономический эффект. Сейчас они находятся на технической и экономической экспертизе. К реализации принято 306 инициатив, 237 из них уже внедрено с ожидаемым годовым экономическим эффектом 1136,9 млн рублей. За подачу и использование производственных инициатив работникам ЗФ начислено вознаграждение на сумму 12,0 млн рублей.