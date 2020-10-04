В «Норникеле» возобновили проведение аудита второй стороной

Ранее в связи с эпидемиологической обстановкой аудиторские проверки были приостановлены. С 14 сентября их возобновили — аудит провели в пяти подразделениях «Норильскникельремонта», которые обслуживают собственные объекты и предприятия Заполярного филиала, ООО «Медвежий ручей» и НОК.

В команду аудиторов вошли сотрудники «Норильскгазпрома», «Норильсктрансгаза», «НОК», «Медвежьего ручья», управления главного энергетика ЗФ «Норникеля», департамента промышленных активов головного офиса компании. Проверялись следующие направления работы: соблюдение федеральных норм и правил, ведение нормативной документации в области промбезопасности и охраны труда; обеспечение безопасности работ на высоте, электробезопасности; соблюдение требований нарядо–допускной системы и всех корпоративных стандартов.

По итогам проверок аудиторы составляют сводный отчёт, в котором указывают положительные моменты, выявленные несоответствия, дают рекомендации по их устранению и делают общий вывод по ситуации на объекте. Сейчас руководство ННР готовит мероприятия по устранению замечаний аудиторов.