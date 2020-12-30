В новогодние дни поликлиники продолжат работу по спецграфику

В связи с этим усилена работа специалистов доврачебных кабинетов и кабинетов неотложной помощи. В новогодние дни с 8 до 14 часов будет проводиться ежедневный амбулаторный приём пациентов, в том числе детей с повышенной температурой, симптомами ОРВИ. Горячие линии поликлинических call–центров также доступны в праздники ежедневно с 8 до 14 часов.

Терапевты, хирурги, педиатры, акушеры–гинекологи и стоматологи будут принимать 3, 6, 9 января с 8 до 16 часов. В эти дни также организована работа процедурных, перевязочных и прививочных кабинетов, обслуживание вызовов на дому, включая посещения больных по информации, переданной скорой медицинской помощи, патронажи.

Ежедневно с 8 до 18 часов будут выезжать медбригады для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией; острой респираторной инфекцией. Продолжится ежедневное меднаблюдение, дистанционное консультирование пациентов, болеющих коронавирусом и получающих помощь на дому; забор проб биологического материала на лабораторную диагностику, а также работа самих лабораторий, амбулаторных КТ–центров (для взрослых).