В новогодние праздники изменится график работы ряда учреждений

31 декабря отделения "Почты России" выйдут на службу по графику воскресенья.Также для всех почтовых отделений региона 1, 2 и 7 января станут выходными. В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с Пенсионным фондом РФ.

3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать по установленному графику.

Уточнить актуальный график работы отделений или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте https://www.pochta.ru/ или в мобильном приложении компании. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства: http://onelink.to/a3jqkr.

Также стал известен график работы ЗАГС Норильска на праздниках. 4 января жителей по вопросам регистрации рождения и смерти сможет принять территориальный отдел Кайеркана, 5 января — талнахский ЗАГС, 6 января — Норильский (приём будет вестись с 10 до 16 часов).

Подразделения МФЦ 30 декабря отработают в обычном режиме, 31 декабря - выходной день, с 1 по 9 января подразделения закрыты на праздники. В обычном режиме МФЦ возобновит работу с 10 января.