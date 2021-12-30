В новогоднюю и рождественскую ночи охранять порядок в городе будут 55 полицейских

Они будут работать в районе новогодних городков, а также вблизи церквей, где в рождественскую ночь пройдут торжественные богослужения. Вместе с полицейскими охранять общественный порядок выйдут и представители добровольных народных дружин, а также сотрудники Росгвардии.

Напомним, до конца года традиционных культурно-массовых новогодних уличных мероприятий не запланировано. Но поскольку эти места остаются точками притяжения значительного количества горожан, сотрудники полиции напоминают о правилах безопасного проведения досуга: посещать общественные места следует только в трезвом состоянии; нельзя оставлять без пристального внимания несовершеннолетних детей, личные вещи; не совершать действий, способных создать опасность для людей, в частности рекомендуется исключить запуск пиротехнических изделий в помещениях и зданиях, на крышах и балконах, на спортивных сооружениях. Также горожан просят соблюдать правила пожарной безопасности.

Помимо этого норильские госавтоинспекторы в праздничные дни усилят контроль за соблюдением ПДД. В преддверии новогодних праздников они перешли на усиленный вариант несения службы. Особое внимание госавтоинспекторами будет уделено выявлению водителей в состоянии опьянения, пресечению нарушений скоростного режима, выезда на полосу встречного движения, нарушения правил проезда на перекрестках. Также под особым контролем будут находиться водители, перевозящие детей. Уделят дорожные полицейские внимание и пешеходам-нарушителям.

Кроме того, в период со 2 по 9 января сотрудники Госавтоинспекции проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Автоинспекторы напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрен административный штраф в 30000 рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. Отказ от прохождения медицинского освидетельствования влечет аналогичные последствия. За повторное совершение данного правонарушения предусмотрена уголовная ответственность (ст. 264.1 УК РФ).