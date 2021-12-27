В новый год — со здоровыми зубами

В кабинет первичного осмотра в этом месяце обратились 616 взрослых. Более 400 норильчан состоят на диспансерном учёте с заболеваниями тканей пародонта, около 37 — наблюдаются по поводу доброкачественных и злокачественных новообразований челюстно-лицевой области, из них у шести человек подтверждена онкология.

Профилактике заболеваний полости рта норильские стоматологи уделяют особое внимание. Найти эффективные пути предупреждения и лечения стоматологических заболеваний позволяет диспансеризация. Она является одним из самых действенных методов динамического наблюдения за состоянием здоровья населения. И с целью ранней диагностики заболеваний зубов и десён за пять месяцев 2021 года профилактические осмотры прошли более полутора тысяч взрослых норильчан. В случае необходимости пациенты направлялись на дальнейшее лечение. Выездные лекции стоматологи проводят в общеобразовательных учреждениях.

С целью реализации одного из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение» — цифровизации здравоохранения — в стоматологической поликлинике к сентябрю этого года была проложена сеть передачи данных. По федеральной программе для лечащих врачей были закуплены компьютеры. Также в учреждении активно внедряется программа «ПроМед» — эта система позволяет вносить данные о посещениях поликлиник и больниц, выписанных рецептах, диагнозах, а также рекомендациях. Чтобы эффективно вести карты пациентов в электронном виде, сотрудники поликлиники прошли двухнедельный курс обучения.