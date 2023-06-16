В одном городе живём

Культурная среда

Напомним, в состав совета входят представители городской администрации и правоохранительных органов, а также лидеры национально–культурных объединений Норильска. Первым слово взял Владимир Баринов, заместитель главы города по информационной политике и перспективному развитию. Он рассказал об итогах грантового конкурса социально– культурных проектов среди местных НКО.

Одним из победителей конкурса стала национально–культурная автономия татар «МИРАС» (наследие) с проектом альбома «Ларец самоцветов», показывающим красоту, колорит, разнообразие творчества татарского народа и других народов, проживающих в Норильске. В альбоме будут представлены итоги 20 мастер–классов: 10 от «МИРАС» и 10 от других НКО. Представители 11 национальностей будут взаимодействовать в процессе подготовки и издания альбома. Часть тиража передадут в социальные и образовательные организации и библиотеки Норильска. Данный проект станет промежуточным этапом творческой работы талантливых мастериц, которая проводится в преддверии юбилейного XX фестиваля «Край — наш общий дом». Фестиваль состоится в апреле 2024 года. К октябрю планируется сделать 10 пробных экземпляров альбома. Проект будет реализовываться в течение всего года.

Ещё один победитель конкурса — культурно–патриотическая общественная организация «СОЛНЦЕ» с проектом «Сибирская вечёрка», который ранее уже проводился на базе Норильского колледжа искусств. Теперь проект планируется расширить: участие в нём может принять любой норильчанин. В рамках «Сибирской вечёрки» пройдёт восемь мероприятий семейного досуга, направленных на популяризацию духовно–культурного наследия, ознакомление с обрядами, играми и песнями старожилов Красноярского края. Цель проекта — приобщение всех желающих к русской культуре и традициям древних славян; привлечение семей к общему времяпрепровождению. Мероприятия будут проводиться с 1 июля по 30 сентября два раза в месяц.

Дмитрий Карасев отметил, что проекты, выигравшие гранты, действительно достойные, и пригласил коллег плотнее участвовать в подобных конкурсах. Кстати, в прошлом году по решению главы города суммы грантов были увеличены до 500 тысяч рублей. Все средства были освоены победителями в полном объёме.

Обо всём по порядку

О работе по предотвращению правонарушений, осуществляемой совместно с руководителями национально–культурных общественных объединений, рассказал и. о. начальника управления правопорядка администрации Норильска Евгений Бойков. Совместно с сотрудниками Норильского ОМВД и представителями компании «Норникель» с начала года было проведено пять профилактических рейдов. Они проходили в СРК «Арена» и на всех городских праздниках. С наступлением лета их предлагаетсяперенести на Театральную площадь и стадион «Заполярник».

Об оперативной обстановке и миграционной ситуации за пять месяцев 2023 года доложил начальник Норильского ОМВД Олег Мусихин. По его словам, все крупные религиозные праздники в городе прошли достаточно спокойно.

– По вопросам безопасности с представителями национально–культурных объединений было проведено восемь встреч, пока этого достаточно. Акцент в части донесения информации профилактического характера был сделан на трудовые коллективы, так как большинство иностранных граждан прибывают в Норильск для работы на крупных производственных площадках, — отметил Олег Мусихин.

В то же время предприятиям, где используется труд иностранных граждан, было вынесено 21 предостережение. В целом, по данным правоохранителей, миграционная ситуация в Норильске не претерпела серьёзных изменений. За последние пять месяцев на миграционный учёт поставлены 3432 иностранных гражданина, 115 получили российский паспорт.

Для проведения более эффективной профилактики нарушений законодательства количество рейдовых мероприятий решено увеличить. В отношении иностранных граждан за истекший период возбуждено восемь уголовных дел, связанных с нанесением побоев, изнасилованиями, кражей, незаконным оборотом наркотических средств и нарушением правил транспортной безопасности. Криминогенная обстановка, по заявлению начальника Норильского ОМВД, находится под контролем.

Лидия Леу, начальник управления по взаимодействию с общественными организациями и молодёжной политике администрации Норильска, уточнила, что в конце марта по поручению главы города состоялась встреча руководителей национально– культурных организаций с представителями структур, которые отвечают за въезд иностранных граждан на территорию Норильска. Поскольку Норильск — город с регламентированным въездом, отделом по административным практикам, который выступает от лица администрации, в ходе консультаций были даны разъяснения по поводу въезда иностранных граждан и их семей, а также ограничительных мер, которые действуют на нашей территории в связи с проведением специальной военной операции. При необходимости деятельность в данном направлении будет продолжена.

Приглашение на праздник

В завершение заседания Дмитрий Карасев пригласил членов национальных объединений принять активное участие в праздновании Дня города:

– Я всегда поддерживал вас в ваших стремлениях и, помимо совместных выступлений с культурными коллективами нашего города на общегородской сцене, предлагаю вам выставить на празднике специальные палатки, чтобы показать норильчанам культуру и быт разных народов.

Градоначальник добавил, что многие национальные объединения в честь юбилея Норильска будут отмечены юбилейными медалями, почётными грамотами и благодарственными письмами за вклад в развитие города.