В одном из магазинов города изъяли незаконную поставку крупной партии спиртосодержащей жидкости

В одном из контейнеров, который прибыл с Красноярска, транспортная полиция обнаружили пластиковые бутылки с неизвестной цветной и прозрачной жидкостью объёмом свыше 1,2 тонны. Согласно сопроводительным документам в бутылках был растворитель. На одном из складов норильских магазинов обнаружили ещё 2,4 тонны жидкости в аналогичных бутылках.

По итогам исследования оказалось, что это спиртосодержащая жидкость, на перевозку которой необходима соответствующая лицензия. Но у владельцев никаких документов не оказалось. Более 3,6 тонны нелегальной продукции оценили в один миллион 694 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 171.3 «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к преступлению и все обстоятельства его совершения.