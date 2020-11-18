МАУ ИЦ «Норильские новости»

В одном из магазинов города изъяли незаконную поставку крупной партии спиртосодержащей жидкости

В одном из магазинов города изъяли незаконную поставку крупной партии спиртосодержащей жидкости

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В одном из магазинов города изъяли незаконную поставку крупной партии спиртосодержащей жидкости

Транспортная полиция изъяла более 3,6 тонны нелегальной продукции.

В одном из магазинов города изъяли незаконную поставку крупной партии спиртосодержащей жидкостиВ одном из магазинов города изъяли незаконную поставку крупной партии спиртосодержащей жидкостиВ одном из магазинов города изъяли незаконную поставку крупной партии спиртосодержащей жидкостиВ одном из магазинов города изъяли незаконную поставку крупной партии спиртосодержащей жидкостиВ одном из магазинов города изъяли незаконную поставку крупной партии спиртосодержащей жидкости

В одном из контейнеров, который прибыл с Красноярска, транспортная полиция обнаружили пластиковые бутылки с неизвестной цветной и прозрачной жидкостью объёмом свыше 1,2 тонны. Согласно сопроводительным документам в бутылках был растворитель. На одном из складов норильских магазинов обнаружили ещё 2,4 тонны жидкости в аналогичных бутылках.

По итогам исследования оказалось, что это спиртосодержащая жидкость, на перевозку которой необходима соответствующая лицензия. Но у владельцев никаких документов не оказалось. Более 3,6 тонны нелегальной продукции оценили в один миллион 694 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 171.3 «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к преступлению и все обстоятельства его совершения.

18 ноября в 18:15 670
Транспортная полиция
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