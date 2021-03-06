В Оганере начался демонтаж недостроенных домов, на месте которых в дальнейшем будет возведён новый жилой комплекс

По словам директора департамента координации реализации стратегических проектов капитального строительства ЗФ Сергея Бамбызова, восстановление простоявших много лет девятиэтажек в Оганере нецелесообразно не только из-за их долгого простоя без надлежащего содержания, но и по причине изменившихся за эти годы технических требований и нормативов к жилью.

В целом, первый этап реализации программы социально-экономического развития Норильска до 2024 года в рамках четырёхстороннего соглашения, подписанного федерацией, краем, «Норникелем» и городом, включает: мероприятия по демонтажу 7 объектов аварийного жилищного и подлежащего признанию аварийным жилья, строительству двух многоэтажных жилых домов в центральном районе Норильска, трёх многоэтажных жилых домов в Оганере с новыми детским садом и школой, 11 малоэтажных жилых домов на существующих фундаментах в центральном районе, реконструкцию первого этапа одного многоквартирного дома в Центральном районе Норильска, имеющего историческую ценность.

Возведение домов планируется по технологии монолитно-каркасного строительства, отличающейся высокими прочностными характеристиками. При выборе технологии учитывались климатические характеристики региона, особенности рельефа и грунтов, логистика и цены на стройматериалы.