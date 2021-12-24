В Оганере не выдержала шквального ветра ёлка в новогоднем городке

В соцсетях появилось видео, где, предположительно, представитель подрядчика зафиксировал момент падения ёлки, отметив, что подрядная организация не виновата в этом происшествии: «Ёлка старая, бывшая в употреблении в Талнахе, не выдержала порывов ветра — 30 метров в секунду».

Напомним, в городе действительно сохранялось штормовое предупреждение с 16.00 22 декабря, а прошлой ночью управление ГО и ЧС разместило экстренное предупреждение: «С 20.00 23 декабря на территории НПР ожидается ураганный ветер 33 м/с и более». Была даже объявлена актировка для персонала Надеждинского металлургического завода, работающего в дневную смену.

Между тем горожане в комментариях к видео о падении оганерской ёлки не согласились с автором ролика. Они сочли, что ёлку просто плохо закрепили, без растяжек. Теперь подрядчику предстоит водрузить на место зелёную красавицу. Напомним, что в его адрес уже поступали претензии от горожан, в частности по поводу того, что новогодний городок в Оганере не успели завершить к назначенному времени.

Что касается сегодняшней погоды, ветер стих, автодорога Норильск — Кайеркан — Алыкель открыта для движения всех видов автотранспорта. Согласно прогнозу, сегодня в течение дня ожидаются снег, метель, видимость менее — 1000 м, ветер южный — 10-15 м/с, порывы — 22-27 м/с. Температура воздуха -11– 16ºС. Завтра, по информации Gismeteo, скорость ветра снизится до 6-15 м/с, температура воздуха составит -11-16ºС.