МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Оганере открыли новое пожарное депо

В Оганере открыли новое пожарное депо

Главная / Новости / Город

В Оганере открыли новое пожарное депо

Строительство этого объекта стало первым мероприятием в рамках реализация комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года в наступившем году.

В Оганере открыли новое пожарное депоВ Оганере открыли новое пожарное депоВ Оганере открыли новое пожарное депоВ Оганере открыли новое пожарное депоВ Оганере открыли новое пожарное депоВ Оганере открыли новое пожарное депо

На торжественной церемонии открытия глава Норильска Дмитрий Карасев напомнил, что над исполнением комплексного плана, призванного качественно преобразить территорию, город работает уже больше года.

- Помимо основных направлений работы в части строительства, ремонта и других областей реновации особое внимание в комплексном плане уделено вопросам безопасности города. В связи с тем, что в Оганере существовала проблема с аварийным зданием пожарной части, было принято решение построить новое пожарное депо именно здесь, - пояснил градоначальник. - Сейчас обсуждается судьба старого депо – решение будет зависеть от рекомендации экспертов.

Дмитрий Карасев также добавил, что Оганер - перспективный район застройки. Здесь проживают порядка 5000 человек. Здесь расположены тысячекоечная городская больница и перинатальный центр, которые обслуживают всё население Норильска и по необходимости оказывают услуги жителям Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Более того, в рамках комплексного плана до 2035 года в жилом образовании, имеющем сложившуюся инфраструктуру, планируется строительство 35 домов, школы и детского сада. Так что Оганер сегодня – в зоне особого внимания, и это расширяет его перспективы.

Первая пожарная часть в этом районе города появилась в конце восьмидесятых годов прошлого столетия. Ещё год назад во время визита Александр Чуприян, временно исполняющий обязанности министра МЧС России, генерал-полковник внутренней службы, отмечал, что ряд зданий норильских подразделений группировки МЧС находится в плохом состоянии - в некоторых помещениях идёт деформация свай, стен и перекрытий. Именно это и стало причиной возведения в Оганере нового здания для пожарных.

Площадкой для строительства был выбран пустырь за действующей пожарно-спасательной частью № 42 на улице Озерной, 46а. Теперь здесь - двухэтажное здание из лёгких металлоконструкций с четырьмя боксами для боевых машин, административными и техническими помещениями. Площадь нового пожарного депо - 1170 квадратных метров. В здании предусмотрены все необходимые помещения для размещения и поддержания боеготовности огнеборцев и техники. Новое депо уже подключено к электрическим сетям, к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения. В декабре приёмочной комиссией были подписаны акт приёма-передачи и акт о завершении работ. Объект передали в безвозмездное пользование ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Штатная численность личного состава пожарно-спасательной части № 42 - 41 человек, они и разместятся в новом здании. На вооружение подразделения поставлены четыре новейшие пожарные автоцистерны, созданные на базе Урал «Next-5557».

Александр Чуприян поздравил норильчан с открытием нового пожарного депо и отметил, что это очередной форпост, остров безопасности в Арктике.

- Я на этом месте уже третий раз. Вначале осматривал выбранный участок, затем - свайное поле, а сегодня уже присутствую на открытии объекта. Крайне важно, что в Норильске открылось новое пожарное депо. Эта пожарная часть встанет на защиту уникальных социально значимых объектов, построенных по спецпроектам для работы в суровых условиях арктической зимы. Здесь, за Полярным кругом, служат люди, готовые первыми прийти на помощь, невзирая на погодные условия, - уверен руководитель МЧС России. – И радует высокий уровень оснащения депо, комфортные условия, созданные для огнеборцев.

Финансировал строительство «Норникель». В проект вложено 306 миллионов рублей.

На церемонии открытия присутствовал и полномочный представитель губернатора Красноярского края Алексей Членов, который поблагодарил компанию за сотрудничество.

- Сегодня мы открываем первый объект реновации. И теперь уверенно можем сказать, что реновация в Норильске началась! Отдельное спасибо Николаю Уткину за реализацию столь амбициозного проекта в столь короткие сроки. Теперь есть уверенность в том, что все запланированные объекты будут возведены в сроки, прописанные в комплексном плане, - сказал Алексей Членов.

Старший вице-президент ПАО «ГМК Норильский никель» - руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин считает, что этот высокотехнологичный объект задал планку всему, что должно быть построено в Оганере.

- Отрадно, что именно Оганер стал пионером нашей большой программы реновации, - сказал он. – В апреле предыдущего года мы демонтировали десять недостроев советской эпохи, на месте которых появятся новые, возведённые по современным технологиям, жилые дома, объекты социального значения, и Оганер преобразится, с чем и хочу поздравить всех жителей.

Текст Татьяна Зачупейко
Фото Владимир Макушкин
26 января в 19:00 300
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также