В Оганере открыли новое пожарное депо

На торжественной церемонии открытия глава Норильска Дмитрий Карасев напомнил, что над исполнением комплексного плана, призванного качественно преобразить территорию, город работает уже больше года.

- Помимо основных направлений работы в части строительства, ремонта и других областей реновации особое внимание в комплексном плане уделено вопросам безопасности города. В связи с тем, что в Оганере существовала проблема с аварийным зданием пожарной части, было принято решение построить новое пожарное депо именно здесь, - пояснил градоначальник. - Сейчас обсуждается судьба старого депо – решение будет зависеть от рекомендации экспертов.

Дмитрий Карасев также добавил, что Оганер - перспективный район застройки. Здесь проживают порядка 5000 человек. Здесь расположены тысячекоечная городская больница и перинатальный центр, которые обслуживают всё население Норильска и по необходимости оказывают услуги жителям Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Более того, в рамках комплексного плана до 2035 года в жилом образовании, имеющем сложившуюся инфраструктуру, планируется строительство 35 домов, школы и детского сада. Так что Оганер сегодня – в зоне особого внимания, и это расширяет его перспективы.

Первая пожарная часть в этом районе города появилась в конце восьмидесятых годов прошлого столетия. Ещё год назад во время визита Александр Чуприян, временно исполняющий обязанности министра МЧС России, генерал-полковник внутренней службы, отмечал, что ряд зданий норильских подразделений группировки МЧС находится в плохом состоянии - в некоторых помещениях идёт деформация свай, стен и перекрытий. Именно это и стало причиной возведения в Оганере нового здания для пожарных.

Площадкой для строительства был выбран пустырь за действующей пожарно-спасательной частью № 42 на улице Озерной, 46а. Теперь здесь - двухэтажное здание из лёгких металлоконструкций с четырьмя боксами для боевых машин, административными и техническими помещениями. Площадь нового пожарного депо - 1170 квадратных метров. В здании предусмотрены все необходимые помещения для размещения и поддержания боеготовности огнеборцев и техники. Новое депо уже подключено к электрическим сетям, к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения. В декабре приёмочной комиссией были подписаны акт приёма-передачи и акт о завершении работ. Объект передали в безвозмездное пользование ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Штатная численность личного состава пожарно-спасательной части № 42 - 41 человек, они и разместятся в новом здании. На вооружение подразделения поставлены четыре новейшие пожарные автоцистерны, созданные на базе Урал «Next-5557».

Александр Чуприян поздравил норильчан с открытием нового пожарного депо и отметил, что это очередной форпост, остров безопасности в Арктике.

- Я на этом месте уже третий раз. Вначале осматривал выбранный участок, затем - свайное поле, а сегодня уже присутствую на открытии объекта. Крайне важно, что в Норильске открылось новое пожарное депо. Эта пожарная часть встанет на защиту уникальных социально значимых объектов, построенных по спецпроектам для работы в суровых условиях арктической зимы. Здесь, за Полярным кругом, служат люди, готовые первыми прийти на помощь, невзирая на погодные условия, - уверен руководитель МЧС России. – И радует высокий уровень оснащения депо, комфортные условия, созданные для огнеборцев.

Финансировал строительство «Норникель». В проект вложено 306 миллионов рублей.

На церемонии открытия присутствовал и полномочный представитель губернатора Красноярского края Алексей Членов, который поблагодарил компанию за сотрудничество.

- Сегодня мы открываем первый объект реновации. И теперь уверенно можем сказать, что реновация в Норильске началась! Отдельное спасибо Николаю Уткину за реализацию столь амбициозного проекта в столь короткие сроки. Теперь есть уверенность в том, что все запланированные объекты будут возведены в сроки, прописанные в комплексном плане, - сказал Алексей Членов.

Старший вице-президент ПАО «ГМК Норильский никель» - руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин считает, что этот высокотехнологичный объект задал планку всему, что должно быть построено в Оганере.

- Отрадно, что именно Оганер стал пионером нашей большой программы реновации, - сказал он. – В апреле предыдущего года мы демонтировали десять недостроев советской эпохи, на месте которых появятся новые, возведённые по современным технологиям, жилые дома, объекты социального значения, и Оганер преобразится, с чем и хочу поздравить всех жителей.