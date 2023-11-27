В Оганере полным ходом идёт монтаж новогоднего городка

Заместитель начальника по производству управления капитальных ремонтов и строительства Анатолий Головня рассказал, что в этот раз возведением ледового городка занимается другой подрядчик:

«В прошлом году было много нареканий от граждан. Нам попался не очень добросовестный подрядчик. Теперь мы сотрудничаем с другой компанией, которая уже не первый год работает с администрацией Норильска. По контракту все подготовительные работы должны быть завершены к 12 декабря. Но мы видим, что подрядчик идёт с опережением графика».

По периметру площадка будет ограждена снежным забором. Вход в городок украсят световой аркой с часами. Там появятся тематические ледяные фигуры, в том числе символ нового года — дракон. Сейчас специалисты заканчивают монтаж царицы праздника — восьмиметровой ёлки. Предусмотрены и развлекательные локации: уже установили ледяной лабиринт; завозят и монтируют пять деревянных горок. Территория будет ежедневно обслуживаться подрядчиком до 27 марта. В его обязанности входит очищение городка от снега, содержание электротехнического оборудования.

«Состояние площадки зависит и от горожан. Цените, пожалуйста, труд людей. Не надо портить новогодний городок. Пусть он приносит радость!» — обратился к жителям района Анатолий Евгеньевич.

Официальное открытие городка запланировано на 16 декабря.