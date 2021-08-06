В окрестностях Норильска нашли окаменелости древних морских обитателей

Дмитрий Болдырев, специалист «Заповедников Таймыра», считает, что находки — ортоцератиды, вымершие моллюски, которые исчезли более 200 млн лет назад.

«Отпечаток — это всего лишь их сифон, приспособление для реактивного перемещения в воде, — пояснил специалист. — Была там куча отпечатков и других обитателей морского дна».

В Музее Норильска отметили, что подобные находки не редкость для нашего города и Таймыра в целом. При этом окаменелости обычно в хорошем состоянии, это связано с труднодоступной природой.

Специалисты сообщают, что геологическое развитие Таймыра принято разделять на три периода: морской, пресноводно-болотный и вулканический. Тысячи лет назад современная территория Таймыра была покрыта океаном, в котором обитали моллюски. А когда вода сошла, она оставила после себя низменную заболоченную равнину. Климат тогда был совсем противоположный современному — тёплый и влажный. А на территории росли субтропические леса.