В октябре на 40 предприятиях «Норникеля» пройдут «Корпоративные диалоги»
В октябре на 40 предприятиях «Норникеля» пройдут «Корпоративные диалоги»
Во время полуторачасовых онлайн–встреч с руководством предприятий сотрудники смогут из первых уст узнать о планах и стратегии развития компании, условиях труда и социальной политике и получить ответы на свои вопросы.
Повестку «Корпоративных диалогов» определяют сами работники компании. Проголосовать за темы, которые предлагаются к обсуждению, и анонимно задать вопрос руководителю своего предприятия можно на сайте проекта.
Наиболее часто повторяющиеся вопросы и острые темы включат в сессию.
Напомним, новый формат диалога между руководителями и сотрудниками компании стартовал в 2018 году.