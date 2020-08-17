В октябре на 40 предприятиях «Норникеля» пройдут «Корпоративные диалоги»

Во время полуторачасовых онлайн–встреч с руководством предприятий сотрудники смогут из первых уст узнать о планах и стратегии развития компании, условиях труда и социальной политике и получить ответы на свои вопросы.

Повестку «Корпоративных диалогов» определяют сами работники компании. Проголосовать за темы, которые предлагаются к обсуждению, и анонимно задать вопрос руководителю своего предприятия можно на сайте проекта.

Наиболее часто повторяющиеся вопросы и острые темы включат в сессию.

Напомним, новый формат диалога между руководителями и сотрудниками компании стартовал в 2018 году.