В октябре подразделения Заполярного филиала «Норникеля» отработали ритмично и слаженно

Так оценил работу предприятий исполняющий обязанности начальника управления координации производства производственного департамента ЗФ Владимир Григорчук на традиционном брифинге, посвящённом итогам работы подразделений ЗФ за прошлый месяц.

Горные предприятия выполнили план по добыче руды и металлов в ней. Обогатительные фабрики переработали весь объём отгруженной им горной массы и выдали товарный концентрат для металлургических заводов.

Медный с производственным заданием справился на 100%. Надеждинский завод выдал никель в файнштейне и медь в нём немногим больше плана. В первой декаде прошлого месяца на Надеждинском металлургическом заводе провели ремонт на гидрометаллургическом переделе. По плану ремонтировали часть западной системы оборотного водоснабжения предприятия.

На прошлой неделе в Заполярном транспортном филиале «Норникеля» завершилась летняя речная навигация. За девять месяцев текущего года докеры Дудинки переработали три миллиона тонн грузов, что на 300 000 т больше, чем за тот же период прошлого года.

Несмотря на сложные метеоусловия в середине октября, транспортники отработали без нареканий.

«В ближайшее время, в ноябре, больших ремонтов не планируется. Предприятия сосредоточат свои усилия на выполнении производственной программы», — сообщил Владимир Григорчук.