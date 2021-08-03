В октябре возобновится движение транспорта по дороге через дамбу на ул. Октябрьской

- Ранее у нас был заключён муниципальный контракт на проектирование на этом участке искусственного сооружения, но подрядная организация не выполнила работы. Поэтому мы были вынуждены заключить ещё один муниципальный контракт. Прошлый подрядчик был занесён в реестр недобросовестных подрядных организаций, — пояснила начальник технического отдела «Норильскавтодор» Зоя Виноградова.

Сейчас на объекте работает подрядная организация, которая уже успела положительно зарекомендовать себя на территории города.

- На участке проводятся ремонтные работы, в рамках которых будут произведены устройство железобетонного коллектора, переврезка и перекладка труб коммуникаций, а также восстановление земельного полотна. Стоимость всего комплекса работ составит 85,6 млн рублей. Движение на данном участке будет открыто ориентировочно в октябре 2021 года. Однако, асфальтировку подрядчик сможет выполнить только в следующем году, — отметила Зоя Виноградова.

Также в октябре возобновится движение по автодорожному мосту, на ул. Октябрьской.