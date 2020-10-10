Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре во всех регионах страны. Но пандемия внесла в планы свои коррективы, и основной этап переписи пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года. Сейчас же переписчики работают в Республике Тыва, Томской области и Ямало–Ненецком автономном округе. Планируется переписать до полумиллиона жителей труднодоступных территорий России.

Вопросы, задаваемые россиянам в рамках переписи, в основном касаются условий проживания. При этом никаких персональных данных и конкретных сведений о доходах предоставлять не придётся.

От информации, полученной благодаря переписи, зависят перспективы развития страны в социальном и экономическом направлении, в частности формирование национальных проектов, региональных программ и городских мероприятий.

Главное нововведение переписи — возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале «Госуслуги». При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также принять участие в переписи можно будет на специально организованных участках, например, в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг.