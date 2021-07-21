В отдалённых посёлках Красноярского края построят базовые станции сотовой связи

Вышки появятся в 12 деревнях и посёлках десяти районов края. В их числе — посёлки Волочанка и Новорыбная Таймырского Долгано-Ненецкого района, посёлок Суринда Эвенкийского района, деревня Мостовское и посёлок Красные Ключи Большемуртинского района, посёлок Кытат Большеулуйского района, село Большой Телек Идринского района, село Новогородка Иланского района, село Петропавловка Балахтинского района, посёлок Степановка Ирбейского района, посёлок Тугач Саянского района, село Фаначет Тасеевского района.

Муниципальные образования края, участвующие в региональной госпрограмме, уже заключили контракты с операторами связи и приступили к строительству. Строительством объектов будут заниматься компании МТС, «Мегафон» и «Ростелеком».

«В текущем году услуги сотовой связи на территории региона появятся не только при поддержке краевого бюджета, но и федерального. Сотовой связью и мобильным интернетом будут обеспечены ещё 27 населённых пунктов края. Таким образом, в этом году у 14 тысяч жителей малочисленных и труднодоступных деревень и сёл появятся сотовая связь и интернет. Отмечу, что, несмотря на серьёзную поддержку федеральных коллег в этом году, губернатор края принял решение продлить и наши региональные мероприятия по организации услуг связи. Это позволит быстрее решить проблему цифрового неравенства в регионе», — сообщил Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края.