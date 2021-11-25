В отделении ООН при поддержке «Норникеля» и постоянного представительства РФ открылась фотовыставка «Мир в лицах»

Автор выставки - российский фотохудожник Александр Химушин. Он представил на ней коллекцию художественных фоторабот представителей разных народов мира, снятых в аутентичной национальной одежде в местах проживания. Значительная часть экспозиции посвящена народам Сибири и Дальнего Востока.

В торжественном открытии выставки приняли участие генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая, постоянный представитель Российской Федерации при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов и другие официальные лица, а также представители коренных народов Таймыра - в том числе и герои работ Александра Химушина. Мероприятие завершилось выступлением заслуженного коллектива народного творчества Российской Федерации — таймырского народного ансамбля песни и танца народов Севера «Хэйро».

Идея проекта родилась в 2014 году. Последние годы Александр Химушин работает над ним в Сибири. Его труд во многом способствует росту интереса к коренным народам Сибирского региона по всему миру. В 2018 году фотохудожник при поддержке «Норникеля» посетил Таймыр, где сделал серию фотопортретов коренных жителей региона — долган, нганасан, энцев, ненцев, эвенков. Тогда же он был приглашен сотрудничать с Комиссией ООН по правам человека для подготовки к 70-летию Декларации защиты прав человека.

В 2019 году, официально объявленном Годом языков коренных народов мира, Александру Химушину предожили устроить выставку проекта «Мир в лицах» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Экспозиция была приурочена к форуму ООН по вопросам коренных народов, на котором присутствовали представители многих народов мира, а также официальные лица и представители разных государств. В этом году при поддержке «Норникеля» проект уже выставлялся в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже и был приурочен к старту декады коренных языков.

«Отрадно, что проведение выставки в ООН в этом году проходит в дни празднования Международного дня защиты прав человека. Для меня это большая честь», —признаётся Александр Химушин.

«Здесь, во Дворце наций, выставка попадает в особое многоязычное и многокультурное пространство, которое формируется различными заинтересованными сторонами, включая 181 дипломатическую миссию, международные организации, научные круги, богатую сеть организаций гражданского общества и социально ответственные компании. Эта выставка предоставляет уникальную возможность увидеть богатое разнообразие исторических, культурных, религиозных и социальных особенностей народов мира, а также напомнить, что коренные народы являются хранителями уникальных отношений с природой», — рассказала генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая.

«Норникель» регулярно участвует в проектах, направленных на экономическое и социальное развитие коренного населения Таймыра. Так, в 2020 году компания заключила соглашение о сотрудничестве с организациями, представляющими интересы коренных малочисленных народов Севера, населяющих территорию Таймырского полуострова. Вместе с ними и на основе предложений глав общин коренных народов был разработан комплексный план содействия развитию народов на общую сумму 2 млрд руб. План рассчитан на пять лет. Программа будет действовать до 2024 года и включает поддержку традиционных видов деятельности, защиту исконной среды обитания, а также финансирование жилищных, медицинских, инфраструктурных, туристических и социокультурных проектов.

«Норникель» всегда взаимодействовал с коренными народами Севера России в атмосфере дружбы и взаимопомощи. В нынешнем году отношения компании с коренными народами вышли на качественно новый уровень. Основываясь на принципах и целях устойчивого развития ООН, мы изучаем с привлечением ведущих международных экспертов и научного сообщества социокультурную специфику жизни коренных народов на Таймыре, а также традиции и историческую память народов, проживающих в регионе. Это помогает нам сделать нашу поддержку коренных народов более адресной и эффективной. Культурные проекты и поддержка традиционного фольклора и ремесел — одни из важнейших составляющих наших проектов», — отметил директор департамента федеральных и региональных программ «Норникеля» Михаил Кузнецов.

Фотовыставка продлится до 10 декабря.