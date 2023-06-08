В ожидании тепла — на «неЛЕТНИЙ МАРКЕТ»!

В ближайшее воскресенье в креативном пространстве Агентства развития Норильска (ул. Комсомольская, 33а, 2 этаж) пройдёт вторая handmade-ярмарка северных мастеров и ремесленников. Норильчане смогут приобрести бижутерию, украшения из стекла, свечи, керамику, изделия из эпоксидной смолы, мягкие игрушки, парфюмерию, открытки и другие товары ручной работы. Кроме того, резиденты креативного пространства готовят несколько увлекательных мастер-классов как для взрослых, так и для детей. Традиционно гости смогут попробовать «арктический кофе» от северного бариста и запечатлеть эмоции у ярких фотозон. А финалом события станет кинопоказ в уютном зале креативного пространства.

Маркет открывается 11 июня в 14.00 и будет работать до 19.00. Вход свободный. Подробная программа события появится 9 июня. Следить за новостями можно также в группе маркета Вконтакте и Telegram-канале креативного пространства.