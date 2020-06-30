В парке отдыха «Озеро Долгое» высаживают бархатцы

Этим летом на территории парка высадят более 10 тысяч цветов. Появятся также 20 кашпо с петуньями. Они разместятся на инсталляции «Сингулярность» и, возможно, декоративных перголах, которые уже приобретены и будут установлены до конца лета, сообщается на сайте Агентства развития Норильска.

Продолжится эксперимент с биоматами. Для плотного зелёного покрова биоматам необходимо три года, поэтому этим летом будет произведён подсев. В том числе семян многолетних растений, собранных в тундре волонтёрами АРН прошлой осенью, - пижмы, пушицы, иван-чая, клевера и других.

По мнению ландшафтных дизайнеров, авторов концепции благоустройства парка отдыха «Озеро Долгое», озеленение территории должно быть построено на высаживании видов растений из естественной природы, адаптированных к климатическим условиям Арктики.

С первыми заморозками начнётся высадка саженцев деревьев. Прошлой осенью по рекомендациям специалистов НИИ Крайнего Севера в парке «Озеро Долгое» было высажено 20 кустов кизильника, 15 саженцев берёз и шесть кустов японской спереи. Посадка накануне морозов позволяет корневой системе лучше адаптироваться к новой почве. Саженцы доставлены в Норильск из красноярского питомника. Они хорошо перезимовали, а значит, эксперимент будет продолжен.

Напомним, озеленение парка – один из проектов Агентства развития Норильска.