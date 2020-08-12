В Пенсионном фонде изменится график работы

Теперь приём будет проходить в понедельник, вторник и четверг с 08.00 до 20.00 без обеда. Строго по предварительной записи. Записаться на приём можно через личный кабинет на официальном сайте ПФР, через портал Госуслуги либо в телефонном режиме. Также на интернет-порталах можно получить услуги в электронном виде.

В среду и пятницу - неприёмные дни, приём проходит только по вопросам:

-выплаты социального пособия на погребение;

-проведения заблаговременной работы в целях обеспечения полноты и достоверности сведений о пенсионных правах, необходимых для своевременного и правильного назначения пенсии;

-регистрации, подтверждения или восстановления учётной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Также в течение всей недели ведётся приём инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, ограничения способности к самостоятельному передвижению.