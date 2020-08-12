В Пенсионном фонде изменится график работы
В Пенсионном фонде изменится график работы
С 3 августа изменится график приёма граждан в клиентской службе управления.
Теперь приём будет проходить в понедельник, вторник и четверг с 08.00 до 20.00 без обеда. Строго по предварительной записи. Записаться на приём можно через личный кабинет на официальном сайте ПФР, через портал Госуслуги либо в телефонном режиме. Также на интернет-порталах можно получить услуги в электронном виде.
В среду и пятницу - неприёмные дни, приём проходит только по вопросам:
-выплаты социального пособия на погребение;
-проведения заблаговременной работы в целях обеспечения полноты и достоверности сведений о пенсионных правах, необходимых для своевременного и правильного назначения пенсии;
-регистрации, подтверждения или восстановления учётной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Также в течение всей недели ведётся приём инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, ограничения способности к самостоятельному передвижению.