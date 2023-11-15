В период навигации на север края завезли около 163 тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)

Северные территории края полностью обеспечены топливом на отопительный сезон. Всего для нужд северных территорий завезли 196,2 тысячи тонн ТЭР, часть топлива доставлена по зимним автомобильным дорогам. Этого запаса достаточно для бесперебойного прохождения отопительного периода.

«Навигация проходила в штатном режиме, сбоев не было. Планы на следующий год увязаны с вступлением в силу федерального закона о северном завозе. В крае продолжается подготовка к его реализации, принимаются необходимые подзаконные акты. Новый федеральный закон призван повысить надёжность поставок, оптимизировать логистические цепочки, что приведёт к расширению ассортимента и повышению доступности не только топлива, но и продуктов питания, других товаров первой необходимости», – прокомментировал руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке КМН Красноярского края Антон Нарчуганов.