В почтовых отделениях появятся новогодние марки

Как сообщает пресс-служба АО «Марка», на новогодней марке изображён авторский рисунок «Дед Мороз, открыв волшебную книгу, смотрит, как народ радуется наступившему Новому году».

Поздравление «С Новым годом!», которое располагается на полях марочного листа, выполнено на семи языках: русском, английском, французском, немецком, китайском, испанском и арабском.

Размер листа составляет 177×178 мм, размер марки — 50×37 мм. Общий тираж новогодних марок — 450 тыс. марок (37,5 тыс. листов).

Новогодние почтовые марки и немаркированные карточки уже поступили в продажу в почтовые отделения, а также в сеть филателистических салонов «Коллекционер» по всей стране.

С 10 декабря во всех отделениях появится вторая форма новогодней почтовой марки с тиснением фольгой, которая будет реализована в составе художественной обложки.