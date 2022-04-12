В подъезде дома на ул. Севастопольской, 7б, вандалы напрочь выдрали панели нового лифта

Жильцы оперативно обратилась в управляющую компанию «Жилкомсервис» и специализированную лифтовую службу «Стройсервис». На кадрах, попавших в социальные сети, видно, что у лифта с корнем выдраны боковые панели и кнопка вызова, а на полу валяется кусок арматуры. Стоит отметить, что обрамление лифта было исполнено в антивандальном варианте, однако это не помогло. В УК задумались об установке системы видеонаблюдения.

В «Жилкомсервисе» сообщили, что причинённый оборудованию ущерб составляет более 50 тысяч рублей. Сейчас специалисты оценивают фронт работ, а в скором времени направят в правоохранительные органы заявление с требованием расследовать происшествие.