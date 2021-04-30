В поликлинике № 1 появился современный компьютерный томограф

Компания «Норникель» профинансировала приобретение аппарата и сопутствующие работы, а именно: экспертизу устойчивости фундамента в помещении поликлиники, где его разместят, составление проектно-сметной документации и капитальный ремонт этого помещения, доставку томографа в Норильск, а также монтаж оборудования и пуско-наладочные работы, обучениеспециалистов для работы с ним. В общей сложности аппарат и подготовка его к эксплуатации обошлись компании почти в 56 миллионов рублей.

– Наши специалисты сами выбирали модель томографа, исходя из потребностей пациентов на территории. Это современный, высокоскоростной аппарат для исследования всех органов и систем человека. Программное обеспечение подбиралось в максимальной комплектации, ведь нам нужен универсальный аппарат, —рассказал главврач поликлиники №1 Иван Крючков.

Появление этого томографа позволит проводить в поликлинике №1 (ул. Кирова, 19) полный цикл исследований по лучевой диагностике. В частности теперь доступны исследования сердечнососудистой, дыхательной систем человека (последняя функция особенно важна, подчеркивают врачи, к тому же она недоступна имеющемуся в поликлинике магнитно-резонансному томографу), сосудов головного мозга и других органов и систем.

– Появление этого аппарата — очень важное событие для амбулаторной службы города, мы давно испытывали потребность в нём. Спасибо «Норникелю». Хочу подчеркнуть, что наличие показаний для обследования в отделении лучевой диагностики определяет врач, только после этого пациентазаписывают на исследование с помощью нового томографа, то есть строго по направлению,— добавил Иван Крючков.

Он также отметил, что скорость обследования на этом аппарате гораздо выше, чем на магнитно-резонансном томографе, а потому пропускная способность больше— до 40–50 человек в день. В Норильске есть врачи, которые имеют опыт работы на подобной технике, кроме того, запланировано обучение и других специалистов.

В помещении, где будет установлен томограф, уже сделан ремонт. Для обеспечения защиты от ионизирующего излучения здесь использовали специальные штукатурку, двери, стёкла на окнах и ставни, установили рентгенозащитное окно в процедурный кабинет. Теперь предстоит смонтировать томограф и получить последние разрешительные документы — паспорт рентген-кабинета и заключение от санитарно-эпидемиологической службы. Лицензия на осуществление медицинской деятельности по рентгенологии по адресу: ул. Кирова, 19, уже имеется. Начать обследование пациентов с помощью нового оборудования планируется в конце июня.