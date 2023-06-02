В понедельник, 5 июня, в Норильске будет отключено отопление

Об этом сообщил глава города Дмитрий Карасев в своём Telegram-канале.

– Сейчас необходимо провести гидравлические испытания, поэтому 7-8 июня произойдут отключения горячей воды в различных районах города. Прошу отнестись к этому с пониманием.

Кроме того, подготовку к новому отопительному сезону начинаем без промедления. Указания об этом получили ресурсоснабжающие организации и управляющие компании, — анонсировал предстоящие мероприятия на магистральных сетях глава города.

Графики отключения горячей воды в связи с проведением плановых ремонтных работ будут размещены на сайте норильск.рф и информационных ресурсах города.