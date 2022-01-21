В поселениях Арктики начнут борьбу с «визуальным мусором» с помощью дизайн-кода

Документ содержит комплекс стандартов и сводов правил, регулирующих внешний облик городской среды в Арктике. До сих пор при разработке документов по развитию и благоустройству среды в Арктике не учитывалась специфика территории - отрицательные температуры, экстремальные климатические условия, полярные день и ночь. Теперь с помощью дизайн-кода муниципалитеты АЗРФ смогут грамотно работать с визуальной средой. Единый регламент будет способствовать: повышению эстетической привлекательности арктических и северных поселений; созданию комфортной среды как фактора, препятствующего оттоку жителей; повышению уровня безопасности в городской среде; созданию равной среды для развития бизнеса; выявлению уникального образа поселения.

Регламент в каждом населённом пункте может дополняться. Одна из главных задач дизайн-кода – борьба с визуальным загрязнением городской среды: избыточной рекламой, неудачно подобранными колористическими решениями, некачественными материалами отделки фасадов и так далее. Документ содержит методику внедрения дизайн-кода, в том числе пошаговый план для администраций арктических поселений. Помимо этого, в регламенте приводятся этапы работы с бизнесом и общественностью, прописаны шаги для предпринимателей. Дизайн-код арктических поселений размещён в открытом доступе.