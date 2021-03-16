В поселке Потапово на Таймыре с 15 марта введены меры повышенной готовности к чрезвычайной ситуации

По сообщениям жителей, при топке уголь производит хлопки, в результате которых происходят повреждения печей. В них образуются трещины в кладке, создавая угрозу пожара и отравления угарным газом, осыпание штукатурки и отслоение кафельной плитки.

В Потапово принято решение об организации патрулирования жилого сектора членами добровольного пожарного формирования посёлка, проведении тренировки по тушению условного пожара и по сбору членов добровольных пожарных, установке в жилом секторе дополнительных ёмкостей с водой, металлических ёмкостей для складирования золы вблизи домов.

Предприняты меры для дополнительной проверки сохранности и исправности огнетушителей, средств пожаротушения на предприятиях, в организациях и учреждениях на территории посёлка. Приведена в полную готовность система оповещения населения о пожаре и других чрезвычайных ситуациях. В доме с самым худшим состоянием печи установлен датчик контроля уровня угарного газа.

Руководством посёлка Потапово и муниципального образования город Дудинка, к которому относится населённый пункт, принято решение провести сравнительную экспертизу марок угля текущего завоза и предыдущих. А также обратиться к властям Таймыра и Красноярского края с просьбой не поставлять больше в посёлок опасный бурый уголь марки 3Б и заменить его каменным.