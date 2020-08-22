В 2020 году в реализации программы «Посёлок — наш дом» задействовано 13 безработных сельчан. Жители Волочанки, Усть–Авама, Левинских Песков, Хантайского озера и Потапово участвуют в работах по благоустройству своих посёлков, ремонту жилых домов, сельских социально–культурных и бытовых объектов. К середине сентября работы по программе этого года должны быть завершены.

По информации комитета жилищно–коммунального хозяйства администрации Дудинки, уже закуплено и направлено в посёлки всё необходимое и для реализации программы в 2021 году. Общая сумма, затраченная на приобретение и доставку строительных материалов и инвентаря, — около 4 миллионов рублей.